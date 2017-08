Primer capítulo de "El Capitán" generó molestia y confusión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El primer episodio de "El capitán", transmitido por Imagen Televisión, sembró molestia entre algunos integrantes de la producción.



La serie que fue hecha por Estudios TeleMéxico en 2014, encontró salida a través de Imagen Televisión el lunes con varios cortes de edición, se denunció en redes sociales.



"El Capitán" está inspirada en la vida de Carlos Camacho, creador de Africam Safari, concepto de conservación animal en Puebla.



Lilia Mendoza, una de las actrices, indicó a través de un Facebook live que la serie estaba cortada y no era entendible para el mismo reparto, reunido para ver ese episodio.



"Obvio el público no la conoce, ni nosotros estábamos entendiendo la historia, no estábamos entendiendo qué pasaba con nuestro capitán.



Mi personaje salía en el capítulo 2 y ya estaba en este, parece que en una hora aparecieron siete capítulos de un jalón editados, nadie entendimos nada, sólo nos sorprendíamos cada vez más", expuso Mendoza.



Otros elementos de la producción, que prefirieron el anonimato, refirieron que los cortes eran sin respetar la historia, haciéndola confusa.



"Por ejemplo, lo que pasaba en el minuto 44, pasaba ahora en el 15, no entendemos quién dio la orden", indicó uno de los involucrados.



Hasta el momento y consultados por El Universal, ni Estudios TeleMéxico ni Imagen Televisión han emitido comentario al respecto.



Actores como Humberto Zurita y Vanessa Bauche tampoco han sido localizados para externar su opinión.