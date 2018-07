Por venganza Luis Rey revela que Luis Miguel no es mexicano

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Luis Rey es sin duda uno de los villanos más odiados de México actualmente y el episodio número 12 de "Luis Miguel. La Serie" lo constató. Harto del desprecio de su hijo, Luisito pide a su primo Tito que vaya con la prensa y revele que Luismi en realidad es puertorriqueño.



Tito por su parte acude con Micky y tras revelarle las intenciones de Rey, es menospreciado por el cantante.



Cuando Luisito se entera, enfrenta a Tito y éste decide vengarse de ambos y acude a un periódico para revelar que Micky nació en Puerto Rico. Tras el escándalo, Hugo López le dice a Luis Miguel que haga una rueda de prensa y diga que él no sabía que no era mexicano.



Sin embargo, Micky habla con la prensa a quienes les revela que siempre lo supo, pero que pese a todo él siempre se ha sentido mexicano y que además de estar buscando naturalizarse está a punto de lanzar su disco de boleros.



Pese a estar producido por Armando Manzanero, la disquera desconfía de que sea un éxito el álbum e incluso amenazan con no publicarlo. Cuando Luis Miguel tiene 15 años recibe su primera nominación al Grammy estadounidense y con ello la posibilidad de que su padre negocie seguir con Emi Music o cambiarse a WEA.



Al final Rey decide firmar con WEA quienes le ofrecen más dinero, pero para poder firmar necesita que Marcela también lo haga pues la patria potestad la comparten ambos.



Esto obliga a Luisito comunicarse con Marcela, quien se niega a saber de su esposo, al final decide aceptar con tal de ver a su hijo, quien cree que ella está enojada por qué decidió irse con su papá y alejarse de su madre.



Antes de finalizar el capítulo se ve cómo Marcela se queda de ver con Luis Rey en Las Matas, Argentina. Por su parte a Jaime Canul, padre de Erika, le cuentan que Luis Miguel tiene una hija de tres años a la que no ha querido reconocer.