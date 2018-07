Laureano Brizuela quiere producirle a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El cantautor Laureano Brizuela quisiera componerle a Luis Miguel. En entrevista, Brizuela expresó su emoción por volver a cantar en la capital, sus experiencias en sus inicios y las ganas de en algún momento, trabajar al lado de "El Sol".



"Por supuesto que me animaría producirle. Ya he manejado baladistas y no estoy haciendo una propuesta pública, pero me lo preguntas. Yo ya he producido y lo he hecho en los mejores niveles del mundo, en niveles que ni siquiera "Micky", cuando él quiso producir le fue muy mal a sus discos. Yo creo que este personaje que es, como baladista, tendría que ser el número uno en occidente en este momento", afirmó.



El cantante dijo que otros artistas internacionales le pasaron por encima, desde su punto de vista, debido a las malas decisiones que tomó la gente con la que trabajó. "En dos minutos Michael Buble le pasó por encima, Shakira que venía de promoción cuando él ya era un súper ídolo hoy es una persona que pasa por el pueblecito más pequeño y es reconocida y por qué este chico anda navegando para poder resucitar.



"Yo entiendo que todos pasamos por problemas personales, no me voy a poner en comparación pero yo ponía sobre la mesa los míos, que seguía peleando contra un Estado. Pero no puedes interponer eso y afectar tu relación con el público, tu salud y muchas cosas.



Artistas de esa naturaleza creo que merecen una mejor visión objetiva y que todo se basa en la claridad con que tú mires el objetivo musical de la gente", expresó.



El intérprete de "Enamorándonos" y "Tiempo para amarte" volverá a presentarse en la Ciudad de México el próximo 14 de julio en el Teatro del Parque Interlomas con su tour "Volveré" y afirmó, se siente agradecido de que el público mexicano de distintas edades asista a sus conciertos para conocer más de la música del "Ángel del rock".



"Uno nunca deja de estar. El volver y trabajar es un poco de la persistencia y la permanencia de la música de uno que sigue pegada a toda una generación. Ahora lo rico es ver que eventos que hago a lo largo del país se acercan parejas de 45 ó 50 años y me dicen 'este es mi hijo, se conoce todas sus canciones' y si eso se va heredando, creo que es maravilloso".



El cantautor recordó con cariño sus inicios en territorio mexicano, mismos que le evocaron anécdotas de la que sigue riendo. "El rock en español en mis inicios abrió puertas con una tendencia que no era de señalamiento ni de alterar el orden, que ese era el miedo del estado aquí. Ahí fue donde dije quiero aparecer en esos programas que nada más te dan tres minutos para salir y cantar, aunque sea playback quiero ir con banda. Ese tipo de antecedentes son maravillosos.



"Bandas que ni en broma los dejaban pasar por la puerta de esa gran televisora que había, porque no había otra, y era así porque eran peludos, mal vestidos y no eran rubios de ojos azules, como en las novelas y yo me los metí a todos. El mismo Velasco decía: '¿Y no se pueden vestir mejor?' Y yo le decía que así me vestía yo", dijo riendo.