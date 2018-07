Lanzan a la venta "soundtrack" de la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Temas clásicos de Luis Miguel volvieron a sonar con fuerza gracias a la serie sobre "El Sol", y ahora esas nuevas versiones se reunieron en un "soundtrack" que ya salió a la venta.



Diego Boneta, protagonista de la serie, dio a conocer este fin de semana, a través de una publicación en Instagram, el lanzamiento del material.



"El soundtrack de #luismiguellaserie ya está a la venta!!! En verdad esto es un sueño hecho realidad", escribió Boneta.



Diego también agradeció a Kiko Cibrián por su amistad y complicidad.

"Jamás pensé poder cantar estas canciones en los tonos originales y no lo hubiera podido haber hecho sin ti! Gracias por creer en mí hermano", añadió.



Temas como "Culpable o No", "Tengo todo excepto a ti", "Ahora te puedes marchar" y "Cuando calienta el sol" han sido algunos de los que han sonado en la serie de Netflix.



Luego de la emisión de uno los episodios en el que sonó "Culpable o No", las reproducciones de esa canción en Spotify se dispararon.