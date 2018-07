Arámbula podría aparecer en la serie "Luis Miguel"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

A menos de dos semanas para que culminé la primera temporada de la serie sobre la vida de Luis Miguel empiezan a salir a la luz algunos detalles que se darán a conocer en la segunda entrega.



De acuerdo a la revista TV Notas en su edición 1121, debido al gran éxito de la trama, es que Netflix y Telemundo ya contemplan el inicio de grabaciones de la segunda parte, por lo que han comenzado las negociaciones con los personajes que aparecerán en el proyecto.



Una de ellas es Aracely Arámbula, madre de los dos hijos varones del intérprete de ‘La Incondicional’, quien según la publicación tiene la intención de cobrar por el uso de su nombre y de sus retoños la cantidad de 10 millones de pesos.



Debido a ello, el medio conversó con un amigo de la actriz, quien contó la reacción de la artista al enterarse que figuraría en la segunda parte de la controversial serie.



"Está furiosa porque no desea ser incluida, pues tiene en el peor de los conceptos a Luis Miguel; primero porque la abandonó para irse de parranda con otras mujeres; y segundo, por mal padre, pues a ella le duele que no vea a sus hijos y se esté perdiendo esta etapa ahora que son niños, y que él se haga más rico a sus costillas", dijo su amigo.



Conjuntamente, esta persona reveló a la revista que Aracely se comunicó con Michelle Salas, hija mayor del cantante, para que también pida una remuneración para que su nombre aparezca en la trama.



Cabe destacar que tal como se ha visto en otros proyectos de este tipo, si los ejecutivos no desean pagar a las famosas porque sus personajes aparezcan en la serie, podrían recurrir a cambiarles el nombre y no pagarles ni un centavo.