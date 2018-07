La Academia: El paso de Adal a Azteca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Adal Ramones tenía dos años sin ser exclusivo de Televisa; sin embargo seguía siendo leal a la Televisora San Ángel con la que trabajó por 30 años. Ahora, el actor mexicano deja ir el pasado y se corona con Azteca como conductor del reality show de canto "La Academia".



"Mi esposa me dijo ‘Era el paso que tenías que dar’. Yo tenía una lealtad impresionante de 30 años a Televisa y los últimos dos ya dejé de ser exclusivo. Estoy agradecido pero ya era momento de moverme a otro horizonte. Me ofrecieron conducir La Academia y yo acepté con mucho gusto" dijo Adal Ramones a EL IMPARCIAL.



El programa regresa a la televisión hoy a las 18:00 horas (HERMOSILLO) a través de Azteca Uno, con 17 participantes que pretenden alcanzar la fama como ex Académicos como Yuridia, Yahir, Carlos Rivera y más.



"Desde que yo estaba en Televisa, cuando era conductor de los ‘Bailando/Cantando por un Sueño’, admití que nunca pudimos lanzar a una nueva estrella en nuestros programas, y eso que no eran realitys. No estaban los chicos en un encierro o aprendiendo. El gran atractivo de La Academia es que, a fin de cuentas, sí había maestros, sí había enseñanza, historias de lucha por salir adelante. Está bien que yo pueda vender a alguien que cante y no necesariamente tenga un pasado. Debemos llevar superación que a pesar de la adversidad, la gente siga adelante", continuó.



Mayor cercanía con los participantes



Adal destacó que a diferencia de realitys como "La Voz México" la atención se centrará principalmente en los participantes y no los maestros o coaches del programa. El ex conductor de "Otro Rollo" estará ahí para aconsejar a los 17 concursantes que lucharán por el primer lugar.



"Esta es la primera vez que estaré en un formato como este. Yo soy el conductor de un grupo de chicos que se encierran para aprender. Hubo una conexión con ellos inmediata (…) Les dije cuando los vi por primera vez que participantes internacionales perdieron sus realitys y sin embargo se volvieron famosos. Obviamente están compitiendo por el primer lugar, pero esto se trata principalmente de hambre de aprendizaje, de quien pueda levantarse pese a las caídas. Tienen un camino tremendo qué recorrer", agregó.