Alejandro Fernández responde tras incidente en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Alejandro Fernández respondió en Twitter a la polémica desatada tras su incidente en el Palenque de Puebla.



Fernández fue captado vomitando en pleno escenario y se dijo que estaba muy bebido, lo que le ocasionó problemas para dar el show.

Este lunes por la mañana, en su cuenta de Twitter, “El Potrillo” escribió:



“Ah y la próxima vez que me den un Tequila en un palenque! Que sea Herradura; No un Tequila Rosa; Quien tiene una Tequila rosa?”.



Una seguidora le pidió que para la próxima no se fiara de lo que le dan a beber, comentario que Fernández agradeció.