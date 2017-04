Scarlett Johansson llama cobarde a Ivanka Trump

(SUN)

Scarlett Johansson ha pasado de la parodia a la crítica feroz con Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense.



Apenas la semana pasada, la actriz encarnó a Ivanka en una rutina del programa de comedia Saturday Night Live. Jugando con el nombre de un perfume llamado Complicit (Cómplice) se critica la actitud de Ivanka, quien se ha definido como una feminista a favor de la equidad de género pero que hasta ahora no se ha manifestado por los constantes mensajes machistas de su padre.



El jueves, durante su intervención en el foro Women in the World, Johansson declaró directamente que Ivanka la desconcierta.



La actriz señaló que la hija del mandatario podría tener un “gran impacto” si se pronunciara, pero que la desconcierta su renuencia a asumir públicamente una postura sobre temas controversiales relacionados con la administración de su padre. Dijo que su actitud no es inspiradora y por el contrario, es “cobarde”.



Johansson mencionó una entrevista que la hija del presidente Donald Trump tuvo con CBS News a principios de esta semana, cuando insinuó que le expresa su desacuerdo a su padre “silenciosa, directa y cándidamente”.



Ivanka había respondido a la noción de que ella es cómplice de las políticas de su padre diciendo en una entrevista con la CBS esta semana: “Si ser cómplice es querer ser una fuerza para el bien y tener un impacto positivo, entonces soy cómplice”.