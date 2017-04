Pearl Jam, Tupac, Yes, Journey ingresan al Salón del Rock

NUEVA YORK(AP )

Pearl Jam, el difunto rapero Tupac Shakur, Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey y Yes han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll.



Nile Rodgers recibió un premio especial en el evento, realizado en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, que comenzó con un homenaje a Chuck Berry.



Los nuevos incorporados pusieron fin al evento con una actuación en grupo. Previamente, Pearl Jam provocó emoción con rendiciones de sus temas más conocidos.



David Letterman presentó a la banda y mostró una pequeña guitarra y una carta que, dijo, Eddie Vedder dio a su hijo días antes de que su show nocturno por televisión finalizara en 2015.



Su esposa Jill observaba emocionada mientras los fans aplaudían a rabiar.



Vedder en su discurso habló del cambio climático, dijo que "es real, no es noticia falsa". También dijo que su hija Olivia era una gran fan de Chance the Rapper y agradeció al astro hip-hop ganador de un Grammy por sus aportes a obras de caridad en Chicago.



Snoop Dogg recordó a Shakur, muerto en 1996, con un discurso conmovedor y divertido a la vez.