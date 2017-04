Paola Núñez lista para Hollywood

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Después de haber tenido "Un amor en custodia", ser la "Pasión Morena" de muchos y una "Reina de corazones", ahora la originaria de Baja California, Paola Núñez será una María.



Pero no cualquiera porque el personaje que la actriz interpreta en "The Son", la serie con la que debuta en Hollywood, es una mujer preparada, adelantada a su época y descendiente de una familia aristócrata del sur de Texas.



"Estoy muy emocionada de poder ser parte de este proyecto", expresó la mexicana, quien dará vida a María García, la hija mayor del personaje interpretado por el español Carlos Bardem, el patriarca de los García.



The Son, que se presentó el pasado lunes en Los Ángeles, California, es producida por Sonar Entertainment y AMC Studios (creadores de The Walking Dead y Breaking Bad).



El nuevo programa, que está basado en el libro de Philipp Meyer, es protagonizado por Pierce Brosnan y la trama se desarrolla en torno a una familia y su linaje a través de 1910 y 1980.



Narra las vicisitudes de los McCullough a lo largo de tres generaciones y 150 años, quienes son rivales de los García.



La figura principal es el patriarca Eli, interpretado por Pierce Brosnan, un hombre que, tras forjar un imperio en Texas gracias a la ganadería y el petróleo, deja atrás su inocencia para convertirse en un despiadado asesino.



"En estos momentos existe un cariño por lo latino en este país y es algo que se debe de aprovechar", comentó Paola.



Además de Brosnan, la actriz mexicana comparte créditos con Henry Garrett (Poldark), Zahn McClarnon (Fargo) y Sydney Lucas (Fun Home), entre otros.



La nueva serie del canal AMC analiza las relaciones entre Estados Unidos y México a través de los ojos de tres generaciones.



"Lo que más me atrajo fue poder hacer una serie que tenía que ver conmigo, con mis raíces y con mi historia", comentó la actriz de 38 años, quien celebra que, con esta trama, el público podrá entender y recordar los orígenes de la relación política actual entre los dos países.



The Son, que se estrena este sábado, supone el regreso de Brosnan a la televisión más de tres décadas después de Remington Steele.