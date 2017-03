Música de Massive Attack y NIN en proyecto de Banksy

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Banksy, el anónimo artista urbano célebre por dejar huella con sus grafitis en diversas ciudades, abrirá pronto su próximo proyecto, "The Walled Off Hotel" (El Hotel Amurallado), anunciado como la estancia "con la peor vista del mundo".



El inmueble está ubicado en la ciudad de Belén, justo a un costado del muro construido por Israel, en la frontera con Cisjordania.



Un piano da la bienvenida a los huéspedes -que pueden reservar habitación desde el próximo 11 de marzo, cuando abra oficialmente- y será donde está dicho instrumento musical que suenen los hits de Massive Attack, Trent Reznor y su banda Nine Inch Nails, entre otras bandas que pondrán sonido a la última obra del artista británico.











El piano, indica la página del hotel, "toca por sí solo" gracias a un control remoto programado a distancia. Y cada noche sonará un concierto grabado especialmente para "The Walled Off Hotel", añade.



El encargado de abrir los recitales será el cantautor británico Elton John.



La página del distópico destino también anuncia la existencia de una galería e intervenciones en las habitaciones, la más económica de ellas cuesta 30 dólares la noche.



El parque de diversiones Dismaland, "un parque temático anticapitalista, antecedió a este proyecto y logró reunir 30 millones de dólares en ganancias y ser visitado por más de 150 mil personas.