Judy Garland sufrió de acoso en "El Mago de Oz"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz estadounidense Judy Garland padeció el acoso de los actores que daban vida a los “munchkins” durante la filmación de “El Mago de Oz” (1939).



Sid Luft, quien fuera esposo de la actriz, escribió en su libro póstumo “Judy and I: My Life With Judy Garland” que los actores le hicieron la vida imposible a la estrella de Hollywood, quien tenía 17 años cuando se filmó la cinta clásica.



“Ellos hacían la vida de Judy miserable en el set poniendo sus manos debajo de su vestido. Los hombres tenían 40 o más años. Pensaban que podían salirse con la suya porque eran muy pequeños”.



La propia Garland ya había declarado en 1967 que los actores eran unos borrachos y que en alguna ocasión salió con uno de ellos, pero su madre la acompañó. Entonces el actor dijo “Lo justo, dos mujeres por el precio de una”.



Otro actor que, según “The Guardian”, confirmó la conducta de los “munchkins” fue Bert Lahr, quien dio vida al “León”. “Muchos munchkins se ganaban la vida en la mendicidad, el proxenetismo y la prostitución”.



Y según el productor Mervyn LeRoy, tras la filmación de “El Mago de Oz”, los actores que interpretaron a los “munchkins” tenían orgías en el hotel.



Luft y Garland estuvieron casados entre 1952 y 1965.