Ilse, Ivonne y Mimi regresarán al Auditorio Nacional

Una vez más Ilse, Ivonne y Mimi, mejor conocidas como Flans, regresarán por séptima vez al Auditorio Nacional no sólo para seguir festejando más de tres décadas de carrera, sino para pasar el 14 de febrero al lado de sus fans, a quienes quieren demostrar que tienen mucho más energía en su show que cuando eran el grupo del momento.



"Ha habido un cambio de hace 30 años ahora, porque ahorita hay mucha más energía, en las épocas mosas no terminaba con tantos dolores como termino ahora, siento que las tres estamos dando muchísimo más de lo que dimos cuando éramos jóvenes", declaró Ilse.



Mimi explicó que las tres son muy diferentes en cuanto a personalidad, pero en lo que sí coinciden al 100% es en el respeto que le tienen al público cuando se suben al escenario, por eso se entregan totalmente cuando actúan, además de que les gusta manejarse en el escenario de forma natural, sin llenarse de bailarines o tecnología, "quiero creer que tal vez es lo que la gente está captando, tantos nuestra generación como las nuevas, es treparnos al escenario para que la gente se sienta muy bien por un ratito, de una manera muy orgánica y divertida, eso es lo que nosotros aportamos y creo nos ha funcionado".



Tan les ha funcionado que han agotado en seis ocasiones el Coloso de Reforma y este año tienen ante sí una gira que abarcará Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y probablemente algunas plazas en España e Italia, además de un recorrido por diversos estados de la República.



Si bien el show que presentarán la siguiente semana es el mismo que hicieron el año pasado, Mimi aseguró que cada vez es diferente gracias al público, también tratan de darle frescura a sus éxitos con nuevos arreglos, aunque preparan sorpresas para la ocasión.



Ilse explicó que esta vez no tendrán artistas invitados, porque el año pasado trataron de hacer esta dinámica y muchos compañeros le dijeron que sí, pero cercana la fecha de los conciertos les salían compromisos y les cancelaron. "Aprendimos que a la hora de dar show vamos a ser nosotras tres, porque coincidir agendas con nuestros colegas, que gracias a Dios están trabajando, estuvo de muchos nervios, al final yo estaba agotada antes de entrar al escenario por todo lo que nos pasó, pero se la van a pasar muy bien con nosotras tres".