La casa de Juan Gabriel, en la mira de Dicaprio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Guaymas aún viste de luto por la pérdida del famoso cantante Juan Gabriel; quien ayer cumpliría 67 años de edad.



Desde entonces, la residencia donde el "Divo de Juárez" vivió durante un año en San Carlos, Sonora se convirtió en un punto de interés para los visitantes y turistas del lugar que hasta la fecha aún dejan flores, fotografías y algunos tributos para el artista fallecido.



Nadie esperaría que dicha vivienda llamaría la atención de Leonardo DiCaprio, el internacionalmente famoso actor de películas como "Titanic", "El Lobo de Walt Street", "El Renacido" y otras más; quien visitó el municipio de Guaymas del 24 al 28 de noviembre del 2016 para visitar la que fuera la casa de Juan Gabriel.



"Por la cuestión del contrato que tenemos de confidencialidad no puedo contestar mucho, pero se comenta que vino en el Thanksgiving una semana antes vino su gente, les gustó la casa de Alberto, hubo un acercamiento con ellos y yo lo confirmé cuando hable con los Bienes Raíces y él me dijo que si es cierto", dijo un conocido prestador de servicios de Guaymas, quien prefirió mantenerse en el anonimato, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Estuvo aquí. todo ese fin de semana, de jueves a lunes en San Carlos. Le tomaron algunas fotos y cuando me las enseñaron yo no creí, y mucho menos en esa época que vienen muchos turistas de Estados Unidos, todos güeros, y ya hasta después mucha gente me confirmó que era él", continuó.



El interés del actor estadounidense en adquirir la vivienda de Juan Gabriel en San Carlos genuina, pues personal de DiCaprio está en negociaciones para comprar la propiedad e instalarse en ella, lo que significa que el artista hollywoodense podría convertirse en el nuevo residente del puerto sonorense.



"Lo que puedo decir es que le subieron el precio de la casa al precio original, porque ya había sido de Juan Gabriel y eso aumentó su valor. La gente de Leonardo DiCaprio está regateando. No ha dicho que no; porque parecía muy interesado en la casa, así que todo está apuntando a que sí, él va a comprar la casa", finalizó.



En enero del 2016, por órdenes médicas, Juan Gabriel decidió mudarse al puerto de San Carlos, Sonora, y adquirió una vivienda a las orillas del mar en los condominos Marinaterra. En aquel entonces comentó a EL IMPARCIAL el gusto que sentía de vivir entre los residentes de Guaymas, quienes siempre le trataron con cordialidad e incluso se acostumbraron a llamarlo por su verdadero nombre, Alberto, y no por su alias artístico, Juan Gabriel.



En julio del mismo año, Juan Gabriel realizó una fiesta en honor a su 45° aniversario de carrera artística en un conocido hotel de San Carlos, con selectos invitados que formaban parte de distintos clubs de fans a lo largo de la República Mexicana.



Finalmente, el afamado "Divo de Juárez" falleció el 28 de agosto del 2016 en su residencia de Santa Mónica, California, tras dos días de ofrecer su último concierto en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.