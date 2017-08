Rejuvenecen a "tía May" en cada cinta de Spider Man

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La "tía May", personaje del cómic de "Spider-Man", se ha ido transformando con el paso del tiempo y, sobre todo, en las adaptaciones al cine.



Conocida como la madre adoptiva de "Peter Parker", en los cómics se le suele representar como una mujer de edad avanzada, con el cabello totalmente canoso, pero en cine no siempre ha sido así.



En las cintas de 2002, 2004 y 2007, Rosemary Harris se encargó de interpretar el personaje cuando tenía 75 años, algo que correspondía más a lo planteado en el cómic.



Sin embargo, en "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing-Spider Man 2" (2014), el personaje se mostró muy rejuvenecido gracias a Sally Field.



La "tía May" ya no tenía canas y era una mujer mucho más joven. Field tenía 66 años cuando dio vida al personaje la primera vez.



El cambio no quedó ahí, pues para la cinta "Spider-Man: Homecoming", la elegida fue Marisa Tomei, quien tiene 52 años.