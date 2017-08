Rihanna enciende las redes con cabello turquesa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aún con las múltiples críticas a su persona, Rihanna no está dispuesta a complacer a la prensa. Tan sólo estos días se le vió con nuevo color de cabello que, sin duda, ha dejado impactado no sólo a sus fanáticos sino a todo el Internet.Además, con varias fotos en Instagram, la intérprete de Umbrella ha dejado claro que no le importa la opinión de nadie y ha lucido su cabello teñido de azul en el festival Crop Over celebrado en Barbados.En sus Instagram Stories, Rihanna subió la foto que actualmente está dando de qué hablar en las redes sociales. Su figura y su atuendo para el festival simplemente han dejado helados a los fanáticos que esperan nueva música de la cantautora.El azul turquesa de Rihanna no es raro entre las cantantes pop. Sus colegas, las cantantes Lady Gaga, Nicki Minaj y Katy Perry ya han usado este tono en sus melenas en el 2012.