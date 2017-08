Netflix adquiere a la editorial de cómics Millarworld

NUEVA YORK, EU(AP )

Netflix anunció que hizo su primera adquisición, la editorial de cómics Millarworld, y que tiene planes de convertir a sus personajes en los protagonistas de nuevas películas y series para el servicio de streaming de video.



Varios estudios grandes han llevado a la pantalla grande los cómics de Millarworld "Kick-Ass", "Wanted" y "Kingsman".



Netflix, con sede en Los Gatos, California, no reveló el lunes cuánto pagó por Millarworld.



La compañía ha estado invirtiendo fuertemente en películas y series originales como "House of Cards" y "Orange Is The New Black", con la meta de atraer nuevos espectadores y diferenciarse de servicios rivales.



Netflix informó en julio que tenía más de 100 millones de suscriptores en todo el mundo.