Ofrece Lucero concierto del recuerdo en Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A lo largo de su carrera, Lucero ha hecho casi de todo, ha sido actriz, conductora, comediante y cantante.



En este último rubro también ha probado con el pop, balada, ranchero y ahora regional mexicano.



Por ello no extrañó a sus más de 10 mil fanáticos que se dieron cita en el Auditorio Nacional este viernes, que la llamada "Novia de América" presentara un show de casi tres horas en el que presentó un repertorio que incluyó todos estos géneros y con el que recorrió más de tres décadas de carrera artística.



Los fans que se encontraban en el Coloso de Reforma no sólo provenían de distintas partes del país. Ahí también sus fans sudamericanos. Por las butacas se vislumbraban banderas de países como Ecuador, España, Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, todos reunidos ahí para venerar y disfrutar de la cantante.



Lucero se mostró cariñosa y entre canción y canción le externaba su amor y agradecimiento.



"Dicen que no hay plazo que no se llegue y fecha que no se cumple. Estoy feliz de verlos aquí a todos, gracias por hacer este concierto que tuvo boletos agotados. Gracias por tener la ganas de venir. Mi objetivo esta noche es divertirnos y pasarla bien y eso mismo les deseo a ustedes, que se olviden de los problemas", dijo en una de sus primera intervenciones.



El show se dividió en tres segmentos, el primero dedicado a su faceta pop, en el que se pudieron escuchar temas clave en su carrera como "Ya no", "Veleta", "Sobreviviré", Electricidad" y "Cuéntame".



El segundo segmento, Lucero estuvo acompañada del tradicional mariachi Gama Mil, junto a quien entonó algunos canciones clásicas del género ranchero como "Si nos dejan", "Acá entre nos" y "Volver, volver".



Finalmente para la última parte del show, la cantante se enfocó en la faceta que desde hace dos años la tiene ocupada, la banda. Así cantó temas como "El sinaloense", "Corazón enamorada", "A pesar de todo", Me gustas mucho" y "Secreto de amor".