Acuerdo con Weinstein Co. incluye pagos a De Niro y Streep

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Un acuerdo para la venta del estudio cinematográfico de Harvey Weinstein no dejará con las manos vacías a estrellas de Hollywood como Robert De Niro y Meryl Streep.



Lantern Capital Partners dijo que ha aceptado efectuar pagos a acreedores no asegurados, tales como los actores que reclaman restos de sus honorarios, como parte de una adquisición de Weinstein Co. por 289 millones de dólares que espera concretar el viernes.



El trato está sujeto a la aprobación de un juez. Se ha convocado a una audiencia el miércoles en Delaware.



De Niro y Bradley Cooper dicen que se les debe 940 mil 706 dólares a cada uno por “Silver Linings Playbook”, y Streep que se le deben 168 mil 611 dólares por “August: Osage County”.



The Weinstein Co. pidió la quiebra en marzo como consecuencia de las denuncias de violencia sexual contra Weinstein.



El magnate debe comparecer el lunes para ser instruido de cargos de un delito sexual contra una tercera mujer.