Chao revivirá viejos temas al lado de otros actores

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hace unas semanas se especuló que uno de los personajes en "Luis Miguel: La serie", podría haberse tratado de Chao, aquel cantante que ha tenido gran éxito gracias a la telenovela "Tenías que ser tú". Pero lo cierto es que el también actor trabaja actualmente en un proyecto que involucra la música y el trabajo en equipo con otros hombres del medio del espectáculo, mismo que espera llegue a Estados Unidos el próximo mes.



"Llevamos trabajando ya durante varios meses en un proyecto que se llama Kaballeroz. Es un trabajo musical que estamos haciendo cinco actores consagrados y con trayectoria: El señor Manuel Landeta, Lisardo Guarinos, Agustín Arana, Ricardo Crespo y un servidor.



Estamos preparando un espectáculo donde cantamos temas conocidos de todas las épocas, desde bolero hasta reggaetón, pero lo especial de esto es que es a cinco voces bien definidas y suena muy bonito. Hicimos ya un showcase con gran éxito y probablemente empezaremos en agosto una gira por Estados Unidos", detalló.



En cuanto al reconocimiento que ha adquirido gracias al tema que grabó para la telenovela de Mapat y la industria musical actualmente, Chao comentó:



"Me provoca mucha emoción. Llevo muchos años recibiendo apoyo de mucha gente que me sigue y diciéndome: '¿por qué no cantas? o lanza más cosas' y realmente no es tan sencillo. Las compañías de discos como las conocimos en su tiempo ya no existen y ya es otra cosa. Todo sucedió por casualidad y forma parte de la banda sonora de 'Tenías que ser tú'.



Empezó a sonar muy fuerte y Mapat me dijo que mucha gente le preguntaba de quién era o quién lo cantaba. A lo mejor el destino me está diciendo algo y la verdad es que está funcionando súper bien".



Tiempo atrás se supo que Chao grabó voces para los primeros álbumes de Garibaldi y ahora que el grupo ha anunciado su regreso a los escenarios, expresó sobre sus aún amigos:



"Me parece muy bien. Afortunada o desafortunadamente los espacios para nuevos artistas cada vez son menos y la gente lo que consume es lo que ya conoce. Por eso no sólo Garibaldi, también OV7, Kabah, Caló, todos están volviendo y les va muy bien. Garibaldi está en su derecho".



Por su parte, él ha seguido construyendo su camino en la música de manera independiente, sin embargo, no se cierra a escuchar las propuestas que puedan llegarle por parte de alguna disquera.

"Siempre y cuando las condiciones sean buenas, por supuesto que sí.



Si hay por ahí algún ejecutivo que quiera, lo platicamos y con mucho gusto. Hago la lucha por mi cuenta y si todo esto sigue funcionando la idea es sacar temas. Hay muchísima gente que se dedica a la música sin tener compañías de discos y les va súper bien, y quién sabe, a lo mejor nos están dando una lección los chamacos. Yo no le cierro la puerta a nadie".