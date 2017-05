Lista de ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2017

(SUN)

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de los MTV Movie Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. "Stranger Things" y "La Bella y la Bestia" se llevaron los premios principales de la noche.



Mejor show de TV

Stranger Things (Netflix)



Película del año

“La Bella y la Bestia” (Walt Disney Studios Motion Pictures)



Mejor actor en una película

Emma Watson, “La Bella y la bestia”



Mejor actor en TV

Millie Bobby Brown – Stranger Things (Netflix)



Mejor beso

Ashton Sanders y Jharrel Jerome, “Moonlight”



Mejor conductor

Trevor Noah “The Daily Show”



Mejor reality de competencia

RuPaul’s Drag Race (VH1)



Mejor escena “arranca lágrimas”

This Is Us, Jack (Milo Ventimiglia) y Randall (Lonnie Chavis) en el karate



Premio Generación

“Rápidos y Furiosos”



Nueva generación

Daniel Kaluuya



Mejor dúo

Hugh Jackman y Dafne Keen – Logan (20th Century Fox)



Mejor lucha contra el sistema

Hidden Figures (20th Century Fox)