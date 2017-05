"Stranger Things" triunfa en los MTV Movie & TV Awards

(SUN)

“Stranger Things” se llevó el premio principal de la noche en los MTV Movie & TV Awards 2017.



La producción de Netflix fue elegida como el mejor show, en una categoría en la que también competían “Atlanta”, “Game of Thrones”, “Insecure”, “Pretty Little Liars” y “This is Us”.



El elenco subió al escenario del Shrine Auditorium de los Ángeles para agradecer el premio.



“Yo quiero agradecer por crear el show, ninguno estaría aquí si no fuera por los creadores”, dijo Finn Wolfhard.



Millie Bobby Brown, actriz de la serie, se llevó el premio en la categoría de “mejor actor en tv”, que ahora agrupa a hombres y mujeres.



Emma Watson triunfó en la categoría de mejor actor de cine y “La Bella y la Bestia” fue la ganadora en la categoría de película del año.