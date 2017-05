Juanes no pierde la esperanza con la recuperación de su hermana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Han pasado 24 años desde que su hermana cayera en coma, pero para el cantante Juanes la esperanza y apoyo a su familia son parte fundamental en este proceso. De igual manera, la fuerza y apoyo de otras mujeres como su madre o su esposa le han servido para seguir adelante.



“El tema de la mujer es impresionante, a todos nos trajo una. Mi padre falleció hace 23 años y mi mamá siempre ha sido la columna vertebral de la casa; encontré a mi esposa Karen y me enamoré profundamente de ella, tuvimos tres hijos, dos de ellas son mujeres, Paloma y Luna, que son los ojos de mi vida, yo me muero por esas mujeres”, expresó el intérprete.



“Yo creo que todos, como hombres, como mujeres, tenemos lo masculino y lo femenino, porque somos lo mismo, venimos del mismo lugar. La mujer es eso, es la esencia de todo y por eso es motivo de inspiración para mis canciones. Siempre me enamoro, me dejan, sufro... pero es fundamental para mí”, afirmó el compositor la noche del viernes en Cinépolis Plaza Carso, donde presentó su nuevo material visual masivo titulado “Mis planes son amarte”.



Pero no sólo ellas ocupan un lugar importante en la vida del cantante, quien confesó que si bien han pasado más de dos décadas desde que su hermana Luz entrara en coma al tener complicaciones con su embarazo, ni él ni su familia pierden las esperanzas de que un día despierte.



“Eso sí ha sido un golpe para nuestra familia profundamente doloroso, yo creo que el más duro que hemos recibido como familia mi mamá, mis hermanos y yo. Está en la casa de mi mamá y cada que llego allí se me cae el mundo porque la realidad es algo muy duro, pero mi mamá está ahí y tiene la fe, todos la tenemos”.



En su nuevo álbum (el primero visual masivo para un artista latinoamericano) participaron personalidades como el fallecido actor Renato López, Jesse & Joy y la modelo de Victoria’s Secret, Joan Smalls. El disco será lanzado el 12 de mayo.



“Una vez me senté con Gustavo Santaolalla y recuerdo que me dijo: ‘Hey, es que tú no eres solamente ‘La camisa negra’, y a mí eso se me quedó tan grabado que no quise nunca volver a hacer una canción como esa. No quisiera forzarlo, no quiero que sea una condición. Este es un disco que conceptualmente tiene mucho que ver con la cumbia, con el vallenato y la salsa, quise irme más allá. De hecho invité a mis tres hijos a cantar conmigo los coros de una canción”, contó. El colombiano dijo que pese a que el reggaetón es un género que escucha, no ha recibido invitación para incursionar en él.



“A mí me encanta, me gusta Balvin, Tego Calderón y aprecio ciertas cosas de esa música y su estética. Lo que pasa es que siento que no es lo que yo soy, hay que tener la actitud y no solamente grabar la canción. Yo quiero quedarme en lo que yo puedo defender”.



Sobre el auge de otros compositores, como el de Luis Fonsi y su tema “Despacito”, Juanes expresó su admiración por el cantautor. “Fonsi es un animal, porque canta esa canción con ese arreglo que le hicieron y con Daddy Yankee me parece que es súper chévere. Pero sí, yo siento que lo que yo hago va por otro camino, no estoy haciendo música para las tendencias, estoy haciendo música con la que yo puedo vibrar”.



Juanes reveló sentir un gran cariño con el público mexicano y recordó cuando pudo cantar con Juan Gabriel, “El Divo de Juárez”. “Siento que ha sido un camino súper bonito y les agradezco mucho el cariño que me han brindado, siempre que vengo a México a cantar la gente es demasiado cariñosa conmigo. El privilegio de haber podido conocer a don Alberto y haber grabado esa canción de ‘Querida’, fue algo como muy poderoso que me dio este país”.