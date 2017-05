Los nervios lo traicionan

MEXICALI, Baja California(GH)

La emotiva petición de matrimonio de Cristian Castro, hijo de Manuel “El Loco” Valdés y Verónica Castro en esta ciudad no podía dejar pasar algún detalle cómico, ya que el cantante provocó las risas de todos como acostumbra.



Tal vez fue la emoción del momento o que no se acordaba, pero Cristian confundió el lugar de origen de su prometida, ella sonrió junto con él por tal chascarrillo.



“Me vuelvo a hincar para decirte lo bonita que eres, que para mí no hay mujer más hermosa que tú que te agradezco tu amor y el cambio que vas a hacer en mí, agradezco el gran cambio que vas a hacer en mí, mi hermosa bella poblana... ¡Ah no! Mi hermosa de Toluca La Bella, ¡Ay Chingao!", dijo el cantante mientras su Victoria Carol sonreía con él.



Cuando el momento chusco ocurrió el cantante le dedicó "Después de ti", donde ella accedió a abrazarlo y se besaron en varias ocasiones frente al público presente.



El atrevimiento de Cristian fue después de que la mañana del 5 de mayo colocó un desplegado en un diario de la capital del país donde le pedía matrimonio.





PARA SABER

-Cristian Castro tuvo un primer matrimonio con la paraguaya Gabriela Bo.



-Su segundo enlace fue con la abogada argentina Valeria Liberman, con quien tiene doshijos (Simone y Mikhail).