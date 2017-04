Juan Osorio hará bioserie de "Cantinflas"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El productor Juan Osorio reveló que en cuanto termine la telenovela “Mi marido tiene familia” en Televisa será él quien produzca la bioserie de “Cantinflas”. Aunque no quiso revelar demasiada información, señaló que el actor será español.



“Yo tengo en mi poder los derechos, obviamente de Televisa de la serie de la vida de ‘Cantinflas’ y obviamente la voy a hacer terminando está novela".



El productor dijo que no será Carlos Espejel el que haga el personaje, quien ha sido uno de los que ha recreado al personaje desde niño.



“No (será Carlos) porque tengo al actor. No porque él no pueda, tengo al actor idóneo. Es español”. Al cuestionarle si será el mismo de la película que retrató parte de su vida en 2014, Óscar Jaenada, Osorio contestó con una carcajada y se negó a decir algo más.



El productor presentó este viernes en las instalaciones de Televisa la telenovela “Mi marido tiene familia”, donde ha reunido a un elenco integrado por Silvia Pinal, Diana Bracho, Regina Orozco, Zuria Vega y Héctor Bonilla.