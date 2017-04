Las películas que han brillado... por su fracaso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El éxito de un película no necesariamente tiene que ver con las grandes inversiones, ni con las llamativas promociones, y tampoco con su invasiva presencia en redes sociales.



La taquilla y la crítica son dos elementos importantes a tomar en cuenta al momento de decidir qué filme fracasó.



Tal vez después de las críticas mayormente negativas y la escasa respuesta del público que recibió "La vigilante del futuro", Hollywood finalmente aprenda que no le conviene pasar su pincel blanqueador por materiales originales para intentar volverlos más populares a nivel global.



Desde el momento en que se anunció que Hollywood haría su propia versión de la historieta japonesa -manga para los conocedores- "Ghost in the Shell", un relato futurista creado por el artista japonés Masamune Shirow en el que se cuentan las aventuras y desventuras de la mayor Motoku Kusanagi, una cyborg especializada en crímenes tecnológicos, los fanáticos del personaje, protagonizado por Scarlett Johansson, se pusieron en guardia.