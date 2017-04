Apuesta Ricky Martin y gana en Vegas

TIJUANA, Baja California(GH)

“Vegas no será el mismo de nuevo. Tú eres el hombre más increíble”, escribió Jwan Yosep, pareja de Ricky Martin en su Instagram tras presenciar el arranque de su serie de conciertos “ALL IN” en Las Vegas, Nevada.



La noche de pasado miércoles Martin, estrenó su nueva y exclusiva residencia en “Ciudad del Pecado” donde ofrecerá 17 fechas hasta septiembre en el Park Theatre del hotel Monte Carlo.



El intérprete de “María” tenía que rodearse de los mejores para este show y así lo hizo con, Jamie King, quien ya había trabajado con el en “Livin La Vida Loca Tour” en 199 y “Black and White Tour” en el 2007.



La espectacular noche con un escenario multifuncional lleno de pasarelas y con el toque de Vegas, hizo que el astro boricua estuviera acompañado por 16 bailarines, una banda de músicos en vivo.



“ALL IN” recorrió 21 temas de su trayectoria como “Livin’ La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon”, “Cup of Life” y “Vente Pa'Ca” de su última producción.



Tuvo varios cambios de vestuario a cargo de Dsquared2, utilizó detalles muy al estilo de la ciudad del juego como las barajas y el plumaje en cada una de sus bailarinas con un toque moderno.



Sus clásicos movimientos de cadera aunados al montaje de coreografías supervisadas por Jason Young y Paul Kirkland le dieron ese empuje a otro acierto en su carrera.



El escenario se encendió y unió múltiples culturas a través de un espectáculo completamente innovador, electrizante y lleno de sorpresas que cautivó al público de principio a fin.



Al detalle:

Artista: Ricky Martin

Concierto: ALL IN

Canciones: 21

Algunos temas: “Livin’ La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon”, “Cup of Life” y “Vente Pa’Ca”

Lugar: Park Theatre del hotel Monte Carlo, Las Vegas

Conciertos: Hasta septiembre

Costos: 54 a 315 dólares

www.montecarlo.com