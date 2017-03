Hollywood ya no es lo máximo: Gael García

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El sistema en la industria fílmica está cambiando. Para Gael García Bernal, Hollywood ya no es el lugar al que todo actor sueña llegar.

“Hollywood desde hace rato no es lo máximo, no es el lugar dorado al que hay que llegar. Ya es el cine del mundo, de todos los países. No importa qué es lo que vaya a pasar ahí, más bien hagamos más películas en español”.



Esto lo dice porque tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de este país, también ha dejado de ser un referente. Dice que no sabe qué pasará con la situación política, porque se viven momentos de incertidumbre, pero cree que la situación da una oportunidad para que los mexicanos reflexionen y se unan. Por ello, es tajante en que los cambios no deberían reflejarse en el trabajo profesional para un latino que haga cine allá.



En cambio, busca mostrar espacios donde lo primordial sea la libertad y las historias creativas, largometrajes que muestren, por ejemplo, lo que él vivió de niño en su antigua Guadalajara.



“Hacemos un cine libre y a las únicas personas a las que les rendimos cuentas son a las que estamos involucradas o a nosotros mismos. Tenemos una noción como público de una cultura fílmica ya bastante grande de todas partes del mundo, yo espero que crezca más.



Qué mejor que salgan nuevos talentos, lugares visibles... siendo de Guadalajara habrá un par de películas de la época de oro que he visto situadas ahí, no una moderna”.



Como parte de ese afán por seguir con buenos contenidos estrena este viernes en México el filme “Neruda”, su segundo trabajo con Pablo Larraín, en donde descubrió más de cerca la figura del escritor chileno Pablo Neruda.



“Conocía al personaje mitológico de forma trasversal. Es un personaje que tenía de haberlo leído en la secundaria, nada más”, contó.