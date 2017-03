El cielo colmado de risas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de su valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía, el comediante sonorense Tony Flores falleció la noche del domingo 5 de marzo, a causa de una falla del aparato que necesitaba para respirar.



El actor guaymense de 67 años de edad se mostró optimista para superar la enfermedad que le fue diagnosticada en abril del 2015, por la misma que necesitaba un respirador artificial y cuidados que le requerían permanecer en casa por varios meses.



Fue en febrero del 2016 que Jesús Antonio Flores Pérez, nombre real del comediante, habló para EL IMPARCIAL y destacó la esperanza que tenía en la siguiente fase del tratamiento del tratamiento de cannabis que seguía.



"Prácticamente me dije a mí mismo ‘como es, va, le voy a entrar a esto’, y decidí tomar el tratamiento. Me informé, me explicaron con videos de qué trataba, no me importó que los boletos estuvieran caros por la temporada alta, no perdí nada de tiempo y eso me ayudó.



Fui diagnosticado en abril, en agosto inicié el tratamiento y actualmente tengo una gran mejora, casi inmediata", dijo Tony Flores en aquella ocasión para EL IMPARCIAL.



"Mi tratamiento dura 18 meses y voy por el quinto. Esta nueva fase que enfrentaré a principio de febrero es un parche adherido al cuello, axilas, coxis y piernas que quizás potencialice el torrente que llevo en mi cuerpo y hace que acorte el tiempo de duración del tratamiento. Yo seré el primero en el mundo al que se lo pongan, por lo tanto, es un experimento para mejorar", continuó.



Con toda la fe



Al ser el primer paciente que se sometió a este tratamiento experimental, Tony detalló su entusiasmo por una posible esperanza para los pacientes de ELA.



"No tiene cura, eso es lo más difícil y catastrófico para mí. Es una responsabilidad muy grande; apegarme al tratamiento con una esperanza infinita porque muchos dependen de los resultados buenos que yo tenga para que lo prueben en otras personas", destacó.



"Ya no tengo los dolores de cabeza que eran alusivos al IceBucketChallenge, de cuando comes algo muy helado y te golpea la jaqueca. También mejoró mucho mi caminar, tengo más fuerza en mis piernas. En esta enfermedad se padece más de las extremidades y lo que va más lento para procesar en movilidad son mis brazos, en especial el derecho", finalizó.



De acuerdo con la emisión del programa "Todo para la Mujer", los restos del actor serán velados hasta este martes 7 de marzo en la agencia funeraria Gayosso las 24 horas del día. Esto con el objetivo de que la gente que quiera despedirse del comediante pueda hacerlo.



El cortejo sale el miércoles 8 de marzo, a las 11:00 horas, hacia el crematorio del Panteón Español.



Algunos compañeros del gremio artístico como Edith González, Lucía Méndez, Angélica Vale, Gustavo Murguía, Arlette Pacheco, entre otros, manifestaron sus condolencias públicas a la memoria del comediante.