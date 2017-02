Emilia Clarke se despide de "Game of Thrones"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

That feeling when at last you're a day away from wrapping season 7. I BELIEVE THIS ONES GONNA BE A MIND BLOWER...🔥🍯 #itakemyjobseriouslyiSWEAR... Un vídeo publicado por @emilia_clarke el 3 de Feb de 2017 a la(s) 5:49 PST

Emilia Clarke se ha despedido del rodaje de la séptima temporada de "Game of Thrones" de una manera peculiar.La actriz publicó en su cuenta de Instagram un video donde ella canta el tema "I Believe I Can Fly" acompañado del siguiente mensaje: "Ese sentimiento cuando como mucho estás a un día de terminar la séptima temporada. CREO QUE ESTA VA A SER IMPRESIONANTE".Sobre esta nueva temporada se sabe muy poco. Hace una semana se filtró una imagen de Tyrion Lannister, Bronn, un soldado Lannister y posiblemente a Jon Snow (de espaldas). Al fondo se muestra el Pozo de Dragones, locación de King's Landing en ruinas.Otro de los detalles que se saben de esta séptima temporada es que "Game of Thrones" grabó una escena en el Pozo de Dragones en Sevilla (España), donde asistieron los actores principales en una reunión sin precedentes.Se dejaron ver Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Gwendoline Christie (Brienne de Tarth), Iain Glen (Jorah Mormont), Pilou Asbæk (Euron Greyjoy), etc.El estreno de la séptima temporada de "Game of Thrones" se estima que será a finales de junio.En noviembre pasado, Emilia Clarke, confirmó que será parte de la película de la saga "Star Wars" centrada en la figura del joven Han Solo.