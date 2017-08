Diana, la princesa que convertía todo en oro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El próximo 31 de agosto se cumplen dos décadas de que la princesa Diana de Gales sufrió un accidente de tránsito en donde falleció. Por 15 años, Diana Frances Spencer se convirtió en el ícono de miles de personas al representar el cuento de hadas que sólo se encontraba en libros.



Tras 20 años de su trágico final, la historia de la princesa del pueblo parece no pasar de moda y menos es olvidada por millones de personajes que aún hacen búsquedas en Internet sobre su nombre.



Tom Jennings es el productor ejecutivo del documental Diana en primera persona que estrena hoy NatGeo a las 21:00 horas, en donde a través de grabaciones de audio, la princesa Diana cuenta su propia vida. Sin intermediarios, periodistas o escritores, la voz de la mujer más importante de la realeza británica se escucha sin filtros.



"¿Por qué sigue teniendo tanto impacto en el público? Creo que es por lo que ella representa a la gente. Ella era la princesa del cuento de hadas. Incluso habla de esto en las cintas y pusimos en la película que la gente quería que ella fuera esta princesa de hadas. Ella dice la frase: ‘Yo los tocaría y todo se convertiría en oro’.



"Creo que representa los sueños infantiles de lo que nuestras vidas podrían ser. Las mujeres quieren crecer y ser una princesa en el castillo. Los jóvenes quieren encontrar a su princesa de hadas y que todos viven felices para siempre. Estos sueños realmente nunca desaparecen", dice el productor vía telefónica.



Es así como el documental presentará la voz de la princesa junto a fotos que registraron la historia de la plebeya que vivió en el palacio británico.



"Por ejemplo, probablemente una de las cosas más grandes que dice y que no estaba en el libro, pero que se sabe, es que ella llama al día de su boda ‘el peor día de su vida’. La gente piensa que es una frase muy condenatoria pero la forma en la que lo dice cuando la oyes es tan diferente a leerlo. Lo dice de una manera muy desesperada, en cierto modo con un suspiro en su voz. No es como una declaración donde esté enojada al decirlo.



"Ella lo dice en un tono que te hace pensar: ‘Wow, ahora ella está mirando hacia atrás a su boda 10 años más tarde y se da cuenta de que ese día llevó a tantas cosas que ella no tenía el control’. Eso sería una especie de gran titular. Sé que se ha informado en otros lugares de esto, pero hasta que oyes cómo lo dice, la frase toma un significado completamente diferente", narró Jennings.



Todos enterados. Como toda historia que cuenta la vida de la realeza británica, por cortesía se le informó a la familia real sobre las historias que se dirán. Para esta producción, contó el productor, bastó una carta para comunicar al Palacio de la película documental sobre la vida de Diana.



"Diana realmente fue, y creo que se ha probado, la mujer más fotografiada en el mundo en la última mitad del siglo XX de todos modos. Le escribimos una carta a la familia real como una cortesía para hacerles saber que estábamos haciendo esto. Este trabajo utiliza las cintas que se hicieron para un libro muy famoso de un autor llamado Andrew Morton. Son conscientes de que ello o al menos sus representantes lo son. No puedo hablar directamente por los príncipes ni por la reina pero se les ha hecho saber y no les hemos pedido nada.



Jennings espera que la familia real se tome el tiempo de ver el trabajo, que asegura, ha sido completamente cuidado. "No sé si lo verán, especialmente los príncipes, pero quisiera que supieran que esto se ha cuidado cuadro por cuadro, en todo. Sentimos que es la representación más justa de lo que Diana tenía que decir en ese momento. No es sensacionalista. Nos gusta pensar en ello como un acto de clase".