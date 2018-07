Impresiona cambio de look de Anne Hathaway

(GH)

La reconocida actriz Anne Hathaway cambió de look para poder interpretar al nuevo personaje que le dará vida en la película ‘The Last Thing Wanted’.Ahora Anne luce un cabello pelirrojo, pues interpretará a una periodista que se ve obligada a abandonar su trabajo para dedicarse al tráfico de armas, ya que su padre está muy enfermo.La actriz se ha caracterizado por lucir una cabellera negra, pero en esta ocasión le tocó cambiar el color de su pelo, por uno menos oscuro (rojizo).‘The Last Thing Wanted’ es un nuevo filme que está bajó la dirección de Dee Rees y fue escrito por Joan Didion.El rodaje ya dio inicio en Puerto Rico.