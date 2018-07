'Chica del clima' solicita se le acredite como diputada federal electa

(GH)

La chica del clima, Marcela Alexis Treviño le solicitó al Instituto Nacional electoral (INE) que le proporcione una constancia que la acredite como diputada federal electa por el distrito 08, luego de que apareció su nombre en la boleta electoral y resultara ganadora.El nombre de la presentadora aparece en el recuadro asignado a la coalición ‘Juntos haremos historia’, por lo que ahora le solicita al INE que haga valer sus derechos políticos- electorales.“Por propio derecho y en ejercicio de mis derechos político-electorales vengo ante usted a solicitar se me señale fecha y hora para recibir la constancia de mayoría que me acredita como ganadora de la elección para Diputada Federal dentro del proceso Electoral”, se puede leer en la solicitud.Cabe recordar que después de que se anunciara que Marcela Alexis Treviño Unda era la candidata a la diputación federal por el distrito 08, la ‘chica del clima’ recibió fuertes críticas, ya que mencionaron que no tenía la preparación necesaria para gobernar.Este hecho propició que Marcela declinara de la candidatura, situación que dio a conocer Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente del Distrito 08, dos días antes de que comenzaran las campañas electorales.Días después de las elecciones, Marcela, quien resultó electa tras renunciar al puesto público, solicita que se le acredite como diputada federal electa.“Solicito que me sea proporcionado a la brevedad posible para no caer en estado de indefensión y en estricto cumplimiento a los principio de legalidad y debido proceso en el objeto de salvaguardar mis derechos-politico- electorales”.Foto: Cortesía