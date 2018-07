Esto es lo que opina Silvia Pinal sobre bioserie de Luis Miguel

(GH)

La reconocida actriz mexicana, Silvia Pinal reveló que ‘Luis Miguel, la serie’ es un proyecto que ha alcanzado mucho éxito en México, pero a su vez, ha causado daño en algunos famosos que se han visto involucrados en temas controversiales.



Entre los famosos que se han visto envueltos en problemas por algunos capítulos reproducidos en la bioserie de ‘El Sol’, se encuentra Sthepanie Salas, quien fue criticada en las redes sociales, tras revelarse que ella había sido la causante de la ruptura sentimental entre Mariana Yazbek y Luis Miguel.



Al respecto, Silvia comentó que ella no tiene nada en contra de Luis Miguel.



“Stephie y todos ellos tienen su por qué, yo no tengo nada en contra de Luis Miguel, yo lo estimo, lo quiero mucho, es padre de mi bisnieta, o sea, por supuesto que lo quiero, pero bueno, cada quien su rollo y hay que respetar”, expresó la actriz mexicana.



Aunque se le cuestionó si actualmente existe un nuevo distanciamiento entre Luis Miguel y Michelle Salas, ella prefirió no responder nada.