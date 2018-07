Señalan abuso de poder y acoso sexual que ejercía Don Francisco

(GH)

La periodista Laura Landaeta detalló a través de su columna “Don Francisco: Biografía no autorizada de un Gigante”, el abuso de poder y acoso sexual que ejercía el presentador de Sábado Gigante, Mario Kreutzberger (nombre verdadero de Don Francisco).“Escribo esta columna para refrescar la memoria, porque el abuso y el acoso, en el mundo de la entretención televisiva, no partió con Abreu ni con Nicolás López, partió con Don Francisco”, detalló Laura.Asimismo, en la columna la periodista asegura que Don Francisco ofrecía electrodomésticos a cambio de favores sexuales."Escondido en la entretención y la solidaridad, ha generado a su alrededor un ambiente de impunidad frente al abuso de poder, el acoso, la discriminación en rutinas de humor cargadas de machismo, clasismo y desdén por las minorías sexuales, ancianos y personas con capacidades diferentes”, escribió en el texto Landaeta.La periodista relató que todo este ambiente de abuso de poder y acoso sexual se llevó a cabo bajo el conocimiento de todo el equipo de Don Francisco. De igual manera reveló que el acoso no sólo lo recibían las modelos de ‘Sábado Gigante’, sino también algunas mujeres del público."Se acercó a mí y me dijo: ¿Ves a esa mujer de la cuarta fila, la de rojo?… Llévala a mi oficina en el descanso. La llevé y recuerdo que estaba fumando un cigarro en el pasillo cuando veo aparecer al fondo de éste a la directora del Canal 13, Rubi Anne Gumpert. Venía directo hacia nosotros. Mario estaba en su oficina con ella y para colmo no estaba cerrada la cortina, sólo el visillo de la ventana, y cuando miro hacia adentro, me doy cuenta que la mujer le estaba practicando sexo oral. Golpeé la puerta para que dejaran de hacerlo y le dije: ‘Mario, te busca Rubí", finalizó.Lee la columna completa aquí.