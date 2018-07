Carmen Salinas aplaude triunfo de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Carmen Salinas es priísta desde que tiene uso de razón, su papá lo fue y ella lo será hasta que se muera, pero eso no le impide reconocer que Andrés Manuel López Obrador se ganó la presidencia de México.



"No fue Morena, fue el señor López Obrador, los demás que ganaron fue por López Obrador, no por ellos mismos. Bien ganada la presidencia. Andrés es un buen hombre, yo lo conozco, me develó la placa de los seis años de 'Aventurera', lo fui a invitar a su oficina y me trató muy bien", dijo la también actriz y diputada.



Durante las grabaciones de la segunda temporada de "Mi marido tiene familia", Carmen también criticó a los personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que le han dado una mala imagen.



"Es gente tan desordenada y tan sinvergüenza, el ex gobernador de Quintana Roo, los Duarte, no los conozco ni quiero conocerlos y por culpa de unos cuantos nos llevan a todos. Yo conozco a los Campa y es gente educadísima, un señor Enrique Jackson, César Camacho, gente muy educada.



Yo actúo como decía mi madre: ni un alfiler, pero te quedas pensando en por qué la tienen qué pagar todos por unos cuantos. Por mí que se pudran en la cárcel esas ratas. En todos los partidos hay gente buena y gente mala, en todos", expresó.



Ahora que el tabasqueño ganó la presidencia, considera que hay otra labor, la de calmar las ansias de quienes insultan las preferencias políticas de otros.



"Yo no me tengo que enojar porque el señor ganó, al contrario, que Dios lo bendiga y que llegue a ser un buen gobernante por el bien de todos nosotros. Le pido a Dios que lo ilumine pero aunque él sea un hombre muy sencillo y alguien con quien puedes hablar, hay gente que lo rodea que no lo es", aseveró.