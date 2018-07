Lila Downs encara violencia con canción

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Basta echar ojo a los periódicos para ver que todos los días hay mujeres asesinadas. Lila Downs observa estos casos y las historias detrás: a algunas las mataron por estar embarazadas; otras fueron víctimas del crimen y muchas más tuvieron un trágico final por una relación violenta. Tantas vidas, sueños y deseos cortados por alguien más. Hay empatía de su parte en estos casos, dice la cantante, porque ella también tuvo una relación violenta cuando era muy joven.



"Algunas de nosotras hemos vivido esta violencia de cerca. Me tocó vivirla (violencia física) a los 11 años, y hace poco murió esta persona, era un novio que yo tuve y esto también hizo que me hiciera fuerte como persona, porque me di cuenta de lo que te puede pasar y lo que la libertad a veces te presenta. En mi familia había mucha libertad, mi madre me dejaba, tenía confianza en que yo saliera y eso es lo que descubres de jovencita, que tu ‘libertad’ no lo es tanto".



Lila recordó este episodio en medio de las grabaciones del video de "Ser paloma" (de su disco Salón, lágrimas y deseo), en los Estudios Churubusco. Allí se dieron cita distintas mujeres, entre ellas comunicadoras como Fernanda Tapia, Mara Patricia Castañeda y Pati Chapoy, pero todas con algo en común: haber librado, desde sus trincheras, distintas adversidades por ser mujeres.



"Ni en mi sueño, ni mi madrugada/Ya no mandas, ya no mandas tú/Ni en mi casa, ni en mi vida/ Ya no mandas, ya no mandas tú", dice la canción en la que la acompaña Carla Morrison.



Este video, explica Downs, es una forma de alzar la voz con todas las mujeres que están haciendo grandes cosas en distintas áreas, pese a la desigualdad de género que aún existe en el ámbito laboral mexicano, algo a lo que Carla se suma.



"Una canción y movimientos entre nosotras pueden provocar que hagamos conciencia poco a poco. Éste es un país que va muy lento pero ahí va, dando pasos poco a poquito; hay que ir fortaleciendo a las chicas que nos ven y que van a nuestros conciertos, que nos siguen en las redes sociales, darles esa fuerza porque ellas son nuestro futuro, nosotras abrimos el camino que ellas van a caminar", compartió Morrison, quien cuenta con un Grammy Latino por Canción Alternativa.



Aunque la intérprete de "Déjenme llorar" no ha optado por la maternidad, Lila sí, es madre de Benito, a quien, asegura, ha tratado de inculcarle valores distintos.



"Paul —su esposo— siempre contribuye cuando hay esa necesidad pero, si no, se sienta en la mesa; es medio tradicional en algunos aspectos pero ya con Benito no podemos seguir eso porque se puede formar un mal hábito, es corregirme a mí misma, decirle a Paul que pique la papaya mientras que yo bato los huevos. Simone de Beauvoir decía que hay que aprender a ser mujer y en cada etapa de la vida va cambiando, no aprendemos todo, esto sigue".



"Ser paloma" se estrenará el próximo 13 de julio en las plataformas digitales con la participación de 50 mujeres de distintas etnias, profesiones, creencias, aspiraciones, preferencias sexuales y logros.



"Siempre vuelvo, voy dentro de mí/ Este vuelo de mi vida; mi respiración volverá", dice en otras de sus líneas la canción.

La oaxaqueña incluirá esta canción en su gira por Norteamérica, que realizará en octubre.



En tanto, Lila Downs se sumó a la iniciativa "Un día después", en la que participan Diego Luna, Alejandro González Iñárritu, Gael García, Carlos y Alfonso Cuarón, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Luis Gerardo Méndez, entre otros artistas, quienes invitan a los mexicanos a firmar los 12 compromisos ciudadanos tras el proceso electoral.