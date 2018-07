Celso presume disco con la OBC

TIJUANA, Baja California(GH)

“Música clásica sin corbata”, así define Celso Piña el disco “Música es música” que grabó al lado de la Orquesta de Baja California, OBC.



Fusionar el acordeón con la cumbia norteña, el hip hop, reggae y rap, no fue suficiente para Celso Piña, el músico que ahora se aventura a combinar el sonido de la Orquesta de Baja California.



“Música es música” es el disco de diez canciones más DVD que el acordeonista regio grabó al lado de la OBC y que ahora se cristaliza en un sueño anhelado.



“Es un disco muy significativo, por la razón de que yo siempre había querido hacer algo así y no se me había cumplido el sueño por cuestiones de disquera”, sostuvo.



Durante una presentación informal del disco, rodeada de amigos en el Centro de Artes Musical de Tijuana (CAM), el rebelde del acordeón evocó el inicio del proyecto.



“Este disco vino a consecuencia luego de una invitación que tuve con Lila Downs a la Guelaguetza en Oaxaca donde toqué el acordeón en ‘Canción mixteca’”, recordó.



Eligió la OBC por su sonido, luego de escucharla en Monterrey, en el Festival Santa Lucía, y se dieron a la tarea de buscarlo.



“Todo se puede combinar guardando las medidas exactas, cualquier instrumento cabe en cualquier género dándole su tiempo y esto es el resultado”, consideró el músico.



Por su parte el director de la OBC, Armando Pesqueira, dijo estar muy contento de este gran proyecto, de llevar la música de ellos a otros terrenos.



El acordeón de Celso Piña ha tomado forma y con ello busca crear un lenguaje universal, por ello para la celebración de sus 40 años, quiere grabar alrededor del mundo.



“Quiero hacer un disco, yo lo quiero hacer, es viajar por el mundo y grabar en Argentina, en Francia, en Suiza con alguien, un disco itinerante, mundial, de música por el mundo”, puntualizó Celso Piña.