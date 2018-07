Aurora Valle responde a quienes dicen que el programa "Intrusos" es copia de "Ventaneando"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La periodista Aurora Valle está lista para el nuevo programa de espectáculos de Televisa "Intrusos" que estrenará este lunes 9 de julio a las 16:00 horas (Hermosillo) por El Nu9ve. Sin embargo, usuarios de redes sociales no pasaron por alto que Aurora Valle y Maca Carriedo (de Hoy) harán mancuerna con Juan José Origel y Martha Figueroa, quienes fueron conductores de "Ventaneando".



Ante los comentarios de quienes acusan al programa "Intrusos" como una copia del programa de TV Azteca, Aurora dijo lo siguiente en exclusiva a EL IMPARCIAL:



"Todavía ni salimos al aire y ya andan diciendo que somos una copia de ‘Ventaneando’. Ni chance dan de que arranquemos. En efecto, es un programa de espectáculos, pero manejaremos la nota del día de la forma en que lo consideremos mejor, y lo mismo harán ellos. Puede que ellos consideren una noticia como la más importante, y nosotros otra".



"Sí, yo también soy una ‘ex Ventaneando’ pero también soy una ‘Ex NX’, ‘Ex Univisión’, y muchos otros medios donde trabajé. No soy un personaje que ahora voy a ser la p…rra del programa sólo para jalar gente. Yo soy quien he sido siempre y así va a ser", continuó.



Aurora, quien conduce el programa de Youtube "De Historia en Historia" con Lupita Martínez y Claudia de Icaza, destacó que el mayor atractivo de "Instrusos" es tener a periodistas con experiencia a cargo del programa y no a conductores como suelen usar otras televisoras.



"Lo que podemos ofrecer es la experiencia que tenemos. Tenemos años en la conducción, somos reporteros, seguimos buscando la nota; creo que eso es una diferencia. No somos actores conduciendo, de entrada, somos periodistas y con personalidades diferentes. Podemos dar un buen programa de entretenimiento donde te diviertes pero al mismo tiempo te informan", destacó.



"Hay un dicho: ‘Perro no come perro’. Es muy difícil que un actor pueda juzgar a otro actor, aunque esté conduciendo", agregó.



Falta de longevidad en Televisa



La conductora espera que "Intrusos" se convierta en un programa con longevidad, pues destacó que hay poca continuidad en los formatos de Televisa.



"Yo creo que es una manera de ser de cada empresa. ‘Ventaneando’ tiene como 22 años al aire y creo que la continuidad no es un estilo de Televisa. Creo que se fueron acabando los programas longevos como ‘Siempre en domingo’y ahora lo manejan por temporadas. Yo no entiendo porqué lo hacen, pero ellos se manejan de esta manera y yo lo respeto", finalizó.