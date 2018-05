Ozzy Osbourne suena en el Hell & Heaven

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El clima fue más condescendiente con los asistentes a la segunda jornada del Hell & Heaven ya que a pesar de que el cielo amenazaba con hacer llover y poner en riesgo la recta final del encuentro musical, los amantes del metal pudieron escuchar en todo su esplendor a Ozzy Osbourne.



El músico fue la carta fuerte de la noche del sábado y ni el viento ni las más de ocho horas de metal habían sido suficientes.



Cuando el reloj marcó las 23:00 horas, el Hell Stage fue cubierto por la oscuridad, pues el "Príncipe de las Tinieblas", Ozzy Osbourne había llegado para ofrecer por espacio de 90 minutos un show que englobó lo más selecto de su carrera.



Aunque la noche ya era fría y el viento se sentía para los amantes de la oscuridad era un buen pretexto para mover sus melenas con cada riff que se escuchaba.



El músico desde el inicio mostró contacto con sus fans, a quienes saludó en más de una ocasión, algo que celebraron sus seguidores.



"¡Hola Ciudad de México, ¿Cómo estamos? Nosotros estamos felices de estar aquí", expresó Ozzy.



La llegada de Osbourne formó parte de su gira de despedida "No more tour 2", con la cual el artista se despide tras medio siglo de carrera.



Algunas de las canciones que se pudieron escuchar durante el show fueron “Crazy train", "Dreamer" y "Hellraiser", mismas que fueron alabadas por sus más fervientes seguidores.



Aunque las fallas en el audio siguieron como sucedió con Marilyn Manson y Megadeth, con Ozzy los fans perdonaron que no se escuchara lo suficientemente fuerte.



Aunque para el final del show oye a fuegos pirotécnicos anunciaban que el espectáculo y la edición 2018 del Hell and Heaven llegaba a su fin, muchos entusiastas esperaban que Ozzy pudiera brindarles un extra, alguna canción de más, pero al final eso no sucedió, lo cual despertó el enojo en algunos, quienes se quedaron con ganas de escuchar algunas de sus canciones favoritas que en esta ocasión el músico no tocó.