'Avengers: Infinity War vuelve a encabezar taquillas

LOS ÁNGELES, California(AP )

En su segundo fin de semana en los cines, 'Avengers: Infinity War' continúa dominando las taquillas en Estados Unidos y Canadá.



La Walt Disney Co. dijo el domingo que la película de superhéroes recaudará un estimado de 112,5 millones de dólares, para convertirse en la segunda película más recaudadora en un segundo fin de semana, detrás de los 149,2 millones de "Star Wars: The Force Awakens".



Globalmente, "Avengers: Infinity War" ha ingresado ahora más de 1.200 millones y con ello se vuelve la primera película en la historia en cruzar la marca de los 1.000 millones en 11 días. Y aún no se ha estrenado en China.



Hubo poca competencia esta semana. La nueva versión de "Overboard" consiguió 14,8 millones en 1.623 salas y “Tully”, protagonizada por Charlize Theron, tuvo 3,2 millones en 1.353 salas.