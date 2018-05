"Extraño mucho a mi madre", la confesión de Luis Miguel a Verónica Castro

(El Universal)

"Extraño mucho a mi madre, más bien yo diría que es a la que más extraño”, dijo Luis Miguel a Verónica Castro, en una entrevista de 1989.



Castro conversó con “El Sol” acerca de la importancia de la familia en su vida como artista.



Sobre Marcela Basteri, Luis Miguel señaló:



“Es a la que menos tengo la oportunidad de ver… y de hecho a toda mi familia la extraño mucho… El cariño de una familia no se puede cambiar por nada en la vida, por nada”.



Luis Miguel dijo que sí tenía contacto con ellos, pero no de manera constante, pues viajaba mucho por su carrera, que “le roba todo el tiempo”.



Aunque Marcela Basteri desapareció desde 1986, Luis Miguel no hizo referencia a ese asunto en la entrevista. De hecho, cuando Verónica Castro le preguntó si su madre lo regañaba, Luismi respondió que no, que ni siquiera le daba tiempo de eso.



“No le da tiempo a eso”.



Verónica Castro lo cuestionó sobre los rumores de una supuesta paternidad.



“Que yo sepa no…a mi no me han dicho nada”



“¿Afortunado con las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?”



Más que hijos, Luis Miguel confesó que en ese momento lo que sí quería tener en cantidad eran mujeres



Tras el estreno de la serie de “El Sol” en Netflix uno de los temas que más fuerza ha cobrado es el del paradero de Marcela Basteri.



Incluso se dijo que vivía como indigente en Buenos Aires.