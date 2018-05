"He tenido una batalla con el peso toda mi vida": Fernanda Castillo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO()

La actriz Fernanda Castillo reveló a través de sus redes sociales que ha batallado con el peso toda su vida, pero al final se cuestiona, por qué se busca la imagen de una perfección que no existe.Castillo, que tiene en puerta un importante proyecto y del cual buscaba elementos para trabajar su nuevo papel, se topó con el documental "Embrace" (Netflix) que la conmovió como mujer y también como ser humano.La actriz de "El señor de los cielos" confesó: "Yo he tenido una batalla con el peso toda mi vida".Relató que esta situación comenzó cuando se desarrollaba como bailarina, "después como actriz, hasta el día que transformé mi cuerpo para interpretar a ‘Mónica Robles’. Así que tomar la decisión de interpretar un personaje que necesita que yo suba de peso, me ha confrontado mucho", advirtió."Me hice más consciente de que muchas personas se han sentido o se sienten igual que yo; inconformes con su cuerpo", reflexionó.