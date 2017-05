Dan muestra del nuevo material de Café Tacvba

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La banda mexicana Café Tacvba mostró parte de lo que se podrá ver en sus presentaciones en El Plaza Condesa, en la Ciudad de Mexico, este fin de semana.



Con la presencia de más de 20 medios de comunicación reunidos en un estudio al sur de la ciudad, el grupo hizo un pequeño ensayo en donde aprovecharon para repasar y corregir desde el sonido y el ritmo que quieren presentar, hasta los audiovisuales que mostrarán en un set de pantallas y cubos puestos sobre ellos.



Su mánager Kevin Lawrie explicó que fue la primera vez que los “tacvbos” abrieron la puerta a un ensayo, en donde además tocaron por primera vez dos temas del nuevo material. En punto de las 17:36 horas, el grupo comenzó a tocar los primeros acordes del tema “El futuro es hoy”.



Le seguirían temas como “Disolviéndonos”, “Que no”, primer corte que se desprende de su nueva producción, “Enamorada”, “1-2-3” y “Un par de lugares”.



Su nuevo disco titulado “Jei Beibi” fue lanzado en plataformas digitales y físicas desde este viernes además de acompañarse de una edición limitada en vinil. Aunado a esto el grupo arrancará su gira Niu Güeis Tur 2017, que recorrerá más de 50 fechas en México, así como 30 en Estados Unidos e Iberoamérica.



Una vez terminado el ensayo, el grupo otorgó una sesión de preguntas y respuestas. Enrique Rangel afirmó que el nuevo disco explora un sonido del cual están muy satisfechos. “Nos gustaría más que la gente lo descubriera y que se hiciera sus conclusiones”.



Meme del Real expresó su sentir respecto a Jei Beibi así como de volver a trabajar de la mano de Gustavo Santaolalla, con quien han trabajado desde su primer disco: “Creo que hay una cuestión luminosa y entusiasta, creo que es un disco festivo, lúdico, espontáneo y no sé si es el mejor del grupo. Yo en este momento lo disfruto mucho, pero lo importante es disfrutar del día a día y el presente, estamos disfrutando del primer show con esto, un banderazo de salida y disfrutar de este proceso. Gustavo es ya parte de esto y cada vez que nosotros entramos en este proceso, desde la selección de los temas y los arreglos de cada canción y siempre una óptima o perspectiva fuera del grupo es siempre necesario. Esto es un buen reflejo de dónde estamos ahora”.



Joselo Rangel recalcó en ese sentido que ahora, al no formar parte de una disquera, han tenido que asumir también otras responsabilidades: “Las decisiones que antes podíamos echarle la culpa a alguien de que no estaban pasando ahora somos nosotros, tenemos que asumir las cosas buenas y malas que están pasando”.



Sobre sus influencias musicales Del Real dijo que para ellos, la última palabra es de quienes los que escuchan: “Nos interesa hacer buena música, que tenga comunicación y mensaje, yo creo que, si conseguimos eso, entonces habremos hecho algo bueno”.



Para sus dos fechas del fin de semana, cuyos boletos se agotaron en cinco minutos, la banda expresó sentirse sorprendida y contenta. Al ser cuestionados sobre el apoyo de ellos a lo largo de su carrera, Del Real externó: “Yo creo que los fans determinan tu desarrollo en una buena medida, sin fans, no podríamos habernos mantenido durante tanto tiempo. Sin duda se nota el lazo cultural que tenemos, de aquí somos y jugamos como locales, aquí crecimos y nos administramos y nutrimos de la ciudad”.



Al finalizar aprovecharon para presentar a su nuevo equipo con el que trabajan. El grupo planea presentarse por primera vez en la Arena Ciudad de México el próximo 23 de noviembre.