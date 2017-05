Stan Lee disfruta de sus admiradores mexicanos

QUERÉTARO(SUN)

Con masajista personal, Stan Lee arribó este viernes a Querétaro para participar en la Conque 2017, convención de cómics, en la cual repartió autógrafos y aceptó tomarse fotografías previamente pagadas. La masajista fue un requerimiento del creador de Spider-Man y Los cuatro fantásticos, de 94 años, para aliviar su cansancio durante la jornada, explicó Luis Gantús, director del evento.



“Tratamos de tener las cosas necesarias que nos han solicitado para tenerlo a gusto, como una masajista porque se cansa al firmar; hoy se le antojó un (café) moca de Starbucks o de repente se le antojan las malteadas de vainilla, es una persona muy tranquila”, indicó Gantús.



Lee llegó por la tarde y de inmediato fue trasladado al Centro de Congresos de esta ciudad, sede del evento, donde 600 personas ya con boleto pagado, lo esperaban.



Para un autógrafo certificado se tuvieron que invertir cerca de tres mil pesos, 300 por el documento con un pin que lo certificaba y, el resto, en un paquete puesto a la venta desde hace meses.



“Le podías decir cosas como que era su fan y sí contestaba, a mí me sonrió”, recordó Emiliano Zárate, de 10 años, uno de los primeros en pasar. Quienes llevaban cómics editados de 1975 a la fecha, podían optar por desembolsar mil 500 pesos con envío incluido, para que en EU los enmarcaran y sellaran.



“De cuatro a seis semanas se les devuelve”, explicaba una chica del evento a los interesados.

Mateo Martínez, de ocho años, y su papá, ambos de la Ciudad de México, se llevaron un cuadro de Spider-Man con la firma de Lee. “Tengo 150 figuras, soy fan de Marvel”, apuntó el niño.



Quien no salió muy contento fue Germán Ortega “El Mascabroher”, quien llegó caracterizado como El Hombre Araña para tomarse una foto. “No dejaban ni abrazarlo”, expresó.



Stan Lee ofrecerá este domingo una conferencia a fans y prensa. La más reciente ocasión que visitó México fue en 1996, año en que Gantús le invitó comida mexicana.



“Ahora no sé si vaya a recorrer Querétaro, eso ya depende de su equipo”, externó.



Las actividades que registraron mayor afluencia fueron la presentación estelar de la nueva imagen del Rayo McQueen y la aparición de figuras de la ilustración como Mark Waid, Humberto Ramos, Darryl McDaniels “DMC”, Agnes Garbowska y Édgar Clément, así como el encuentro con Stefan Kâpicic, quien interpreta a Colossus en la película Deadpool.