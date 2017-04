Shakira envía postales a sus fans

(GH)

Hola @shakira, ya recibí lo que me mandaste. Con cara de dormido y todo acá va mi selfie 🤳 GRACIAS POR ESTE HERMOSO MENSAJE! ♥️ #MeEnamore pic.twitter.com/sHjc024LNO — Lautaro (@LautBarrientos) 5 de abril de 2017

🇦🇷¡Qué lindo llegar a la oficina y recibir este hermoso regalo de @Shakira! Gracias por este lindo gesto ❤️

Ansioso por escuchar #MeEnamoré pic.twitter.com/2UaNyhtLZU — Gabriel (@GabAntunez) 5 de abril de 2017

Gracias @shakira ❤!

Feliz que Italia 🇮🇹 pueda compartir esta linda postal y su mensaje! #MeEnamorè

Más y más seguimos enamorados de tí!! pic.twitter.com/XDi0ofNeOj — ShakiraNewsItalia (@InevitableShaki) 6 de abril de 2017

La cantante hizo llegar a sus seguidores en todos los rincones del mundo postales con detalles de su nueva canción Me enamoré.Algunos de sus seguidores han recibido una tarjeta en la que aparece Shakira subida a un árbol en la que se puede leer: "Muy feliz de compartir con todos ustedes mi nuevo sencillo 'Me Enamoré'.Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles :)" y añade "Me avisan que recibieron esta postal publicando un selfie con el hashtag #MeEnamoré, tengo muchas ganas de verlos de nuevo! Gracias por su apoyo y cariño, tengo los mejores fans del mundo. Los quiero mucho"