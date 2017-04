Brad Pitt hace aparición pública en estreno de Hollywood

LOS ANGELES(AP )

Brad Pitt hizo una aparición pública algo rara desde su separación de Angelina Jolie al presentarse al estreno de "Lost City of Z" en Hollywood.



El actor lució notablemente más delgado cuando llegó a los Arclight Cinemas el martes por la noche. Aunque fue bombardeado con preguntas de los reporteros, Pitt saludó con la mano y solo dijo "Hola. Me alegra verlos a todos".



Pitt ha mantenido un bajo perfil desde que Jolie presentó una solicitud de divorcio en septiembre. El otoño pasado asistió a varios estrenos de su drama de guerra "Allied", que tuvo un desempeño decepcionante en la taquilla. También presentó un clip de la eventual ganadora del premio a la mejor película, "Moonlight", en enero en los Globos de Oro.



La compañía de Pitt Plan B Entertainment produjo "Moonlight" y "Lost City of Z".