Revela Jacky amorío con William Levy

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)



La actriz Jacqueline Bracamontes reveló que cuando participó en la telenovela “Sortilegio” sí salió con William Levy.



Aunque en su momento ambos negaron que el romance de la historia hubiera trascendido a la vida real, en su libro autobiográfico “La pasarela de mi vida”, Jacqueline comentó además que Levy no estaba soltero cuando intentaron tener un romance.



“Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer’, por eso estábamos saliendo, para ver qué pasaba”, comentó la también conductora a “Primer impacto”.



Fue el propio Levy quien le dijo que Elizabeth Gutiérrez, su pareja, estaba esperando a su segundo hijo.



“Lo que me contó ese día me salvó de una situación que no era para mí”, señaló Bracamontes.



Bracamontes también habló de su separación de Valentino Lanús, con quien tuvo un romance de cuatro años, pero por una infidelidad de él terminaron.



Además habló de la infidelidad de su esposo, Martín Fuentes, y cómo recurrió a terapia para salvar su matrimonio.

Hace unos días Bracamontes reveló que después de 17 años decía adiós a Televisa.



Los argumentos de Televisa fue de que era un elemento que les salía muy caro por eso prescindieron de sus servicios.



Bracamontes durante varias temporadas de “La voz México” fue la conductora del programa, espacio en el cual adquirió gran presencia entre el teleauditorio de México.