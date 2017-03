Eligen a actor que interpretará a Sheldon Cooper de niño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El spin off de "The Big Bang Theory" va tomando forma. Aunque la CBS aún no ha confirmado cuando inicia la grabación de su programa piloto, la revista Variety dio detalles de esta nueva producción que narrará la historia del personaje Sheldon cuando era niño.



Además de Variety, Warner Bros TV y The Hollywood Reporter confirmaron que la nueva serie se llamará "Sheldon" y será interpretado por el actor Iain Armitage, de ocho años, quien ha participado de producciones como Ley y orden y Big Little.



Jim Parsons, Sheldon en "The Big Bang Theory" será el productor ejecutivo del spin off de la exitosa serie de nerds de la CBS.



Las mencionadas publicaciones revelaron, además, que "Sheldon" contará con 13 episodios y la actriz Zoe Perry dará vida a la madre de Sheldon, Mary Cooper.