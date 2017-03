Tony Flores murió tras falla de aparato para respirar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El comediante Tony Flores murió ayer domingo luego de que fallara el aparato que necesitaba para respirar.



Así lo explicó su hija, Gwendolyne Flores, en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza.



Flores detalló que debido a la esclerosis lateral amiotrófica que padecía su padre, llevaba muchos meses encerrado en casa, pero ayer domingo pidió salir a una plaza.



Comentó que el comediante se encontraba muy feliz, pero el aparato que le ayudaba a respirar falló y aunque llamaron a urgencias, ya no hubo mucho por hacer.



“Necesitaba ese aparato que era muy delicado. Yo no quería salir… él no quería morir encerrado, como había estado en su casa… Nunca habíamos salido con ese aparato, le dije que no estaba de acuerdo”.



Durante la visita a la plaza, Gwendolyne dijo que su padre “estaba muy feliz, le gustaba ver la gente, siempre bromeaba, siempre sonreía y así se fue.



“Amaba la vida, todos los días luchaba, era impresionante que estando como estaba no dejaba de luchar. Era un ejemplo de vida. No tenía ya movimiento, no podía ya caminar”, detalló.



Gwendolyne dijo que su padre pidió que sus cenizas fueran esparcidas en Guaymas, cerca de la estatua de los pescadores.